Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,24
|4,03
|5,21
|Pegasus
|46,48
|44,40
|4,68
|Vestel
|12,18
|11,74
|3,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Bera Holding
|1,92
|1,87
|2,67
|Gersan Elektrik
|2,46
|2,40
|2,50
| Afyon Çimento
|4,09
|4,00
|2,25
|Gözde Girişim
|2,87
|2,81
|2,14
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,54
|1,97
| Tofaş Oto. Fab.
|19,89
|19,53
|1,84
|Net Holding
|1,71
|1,68
|1,79
|Çemtaş
|5,28
|5,19
|1,73
|Parsan
|15,13
|14,92
|1,41
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,72
|1,39
|Özderici GMYO
|0,73
|0,72
|1,39
|Arçelik
|19,71
|19,46
|1,28
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Turkcell
|13,37
|13,22
|1,13
|Göltaş Çimento
|11,07
|10,97
|0,91
| Anadolu Grubu Holding
|11,23
|11,14
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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