Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 7,46 7,15 4,34 Halkbank 6,09 5,88 3,57 İş Bankası (C) 6,52 6,30 3,49 Enka İnşaat 5,78 5,62 2,85 Gübre Fabrik. 2,67 2,60 2,69 Albaraka Türk 1,21 1,18 2,54 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Sabancı Holding 9,19 8,98 2,34 Ülker Bisküvi 19,17 18,80 1,97 ICBC Turkey Bank 3,63 3,56 1,97 Doğan Holding 1,19 1,17 1,71 Kerevitaş Gıda 1,90 1,87 1,60 Karsan Otomotiv 1,28 1,26 1,59 Yapı ve Kredi Bank. 2,61 2,57 1,56 Özderici GMYO 0,72 0,71 1,41 Hürriyet Gzt. 0,76 0,75 1,33 Yataş 4,66 4,60 1,30 T.S.K.B. 0,80 0,79 1,27 Aksa Enerji 2,45 2,42 1,24 Gözde Girişim 2,69 2,66 1,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)