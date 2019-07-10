Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 2,96 2,70 9,63
Koza Madencilik 6,26 6,04 3,64
Kerevitaş Gıda 2,00 1,95 2,56
Sasa Polyester 6,76 6,60 2,42
MLP Sağlık 10,31 10,08 2,28
Turkcell 13,03 12,75 2,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,50 2,00
İpek Doğal Enerji 4,84 4,75 1,89
İttifak Holding 6,10 5,99 1,84
Vakıflar Bankası 4,60 4,52 1,77
Çemtaş 5,53 5,44 1,65
TAV Havalimanları 24,62 24,22 1,65
Sabancı Holding 9,01 8,87 1,58
Özderici GMYO 0,69 0,68 1,47
Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45
Vestel 9,88 9,74 1,44
Ege Endüstri 500,00 493,10 1,40
Hürriyet Gzt. 0,75 0,74 1,35
Arçelik 19,05 18,80 1,33
T.S.K.B. 0,78 0,77 1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:34:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]