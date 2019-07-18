Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 2,95 2,80 5,36
Gübre Fabrik. 2,89 2,75 5,09
Kerevitaş Gıda 2,00 1,92 4,17
Yataş 5,30 5,10 3,92
Otokar 121,80 118,80 2,53
Emlak Konut GMYO 1,22 1,19 2,52
İhlas Holding 0,43 0,42 2,38
Eczacıbaşı İlaç 2,40 2,35 2,13
Aselsan 18,36 17,98 2,11
Anadolu Efes 20,04 19,63 2,09
Aksa 8,93 8,75 2,06
Tukaş 4,23 4,15 1,93
Türk Telekom 5,49 5,39 1,86
Ege Endüstri 532,40 523,00 1,80
Zorlu Enerji 1,20 1,18 1,69
Bera Holding 1,81 1,78 1,69
Vakıflar Bankası 4,84 4,76 1,68
Netaş Telekom. 7,26 7,14 1,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,62 1,53
Gentaş 1,35 1,33 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika için iş başvuruları alınmaya başladı Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:53:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]