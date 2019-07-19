Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:31 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|5,47
|5,26
|3,99
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|7,49
|3,60
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,69
|2,90
|Mavi Giyim
|42,40
|41,22
|2,86
| İndeks Bilgisayar
|7,40
|7,20
|2,78
| Tofaş Oto. Fab.
|20,50
|20,00
|2,50
|T.S.K.B.
|0,84
|0,82
|2,44
| Coca Cola İçecek
|34,10
|33,30
|2,40
|Türk Traktör
|31,66
|30,92
|2,39
| İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
| Alarko Holding
|3,27
|3,20
|2,19
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,95
|2,03
| Kerevitaş Gıda
|2,09
|2,05
|1,95
| Koza Altın
|56,00
|54,95
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|2,69
|1,86
|Migros Ticaret
|14,64
|14,40
|1,67
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|3,62
|1,66
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
| Albaraka Türk
|1,23
|1,21
|1,65
|Göltaş Çimento
|10,75
|10,59
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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