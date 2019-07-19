Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş5,475,263,99
Ereğli Demir Çelik7,767,493,60
Çemaş Döküm0,710,692,90
Mavi Giyim42,4041,222,86
İndeks Bilgisayar7,407,202,78
Tofaş Oto. Fab.20,5020,002,50
T.S.K.B.0,840,822,44
Coca Cola İçecek34,1033,302,40
Türk Traktör31,6630,922,39
İhlas Holding0,430,422,38
Alarko Holding3,273,202,19
Gübre Fabrik.3,012,952,03
Kerevitaş Gıda2,092,051,95
Koza Altın56,0054,951,91
Yapı ve Kredi Bank.2,742,691,86
Migros Ticaret14,6414,401,67
ICBC Turkey Bank3,683,621,66
Emlak Konut GMYO1,231,211,65
Albaraka Türk1,231,211,65
Göltaş Çimento10,7510,591,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Demir Çelik, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:31 Kaynak: AA
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