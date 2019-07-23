Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,85 0,81 4,94
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 1,50 4,67
Çemaş Döküm 0,73 0,70 4,29
Metro Holding 1,11 1,07 3,74
Zorlu Enerji 1,21 1,17 3,42
Türk Telekom 5,65 5,47 3,29
Garanti Bankası 9,85 9,55 3,14
Coca Cola İçecek 33,80 32,82 2,99
Akbank 7,75 7,53 2,92
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86
Sabancı Holding 9,39 9,13 2,85
Hürriyet Gzt. 0,76 0,74 2,70
Halkbank 6,37 6,21 2,58
T.S.K.B. 0,83 0,81 2,47
GSD Holding 0,85 0,83 2,41
İhlas Holding 0,43 0,42 2,38
Emlak Konut GMYO 1,30 1,27 2,36
Göltaş Çimento 11,00 10,75 2,33
İş Bankası (C) 6,35 6,21 2,25
Alarko Holding 3,25 3,18 2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:27 Kaynak: AA
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