Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|1,61
|6,83
|İttifak Holding
|6,47
|6,21
|4,19
|Şok Marketler
|10,31
|9,98
|3,31
|Çelebi
|96,20
|93,95
|2,39
|Polisan Holding
|2,19
|2,14
|2,34
|Anadolu Efes
|21,68
|21,20
|2,26
|Parsan
|14,67
|14,40
|1,87
|Alarko Holding
|3,33
|3,28
|1,52
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,71
|1,41
|Mavi Giyim
|42,24
|41,66
|1,39
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,01
|1,33
|GSD Holding
|0,84
|0,83
|1,20
|Ford Otosan
|64,25
|63,50
|1,18
|Tukaş
|4,33
|4,28
|1,17
|Gözde Girişim
|2,84
|2,81
|1,07
|İndeks Bilgisayar
|7,60
|7,52
|1,06
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|2,84
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|0,95
|1,05
|Anadolu Cam
|2,90
|2,87
|1,05
|Şekerbank
|0,98
|0,97
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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