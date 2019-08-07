Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|5,33
|5,07
|5,13
|Migros Ticaret
|17,48
|16,69
|4,73
|Özderici GMYO
|0,83
|0,80
|3,75
|Anadolu Grubu Holding
|12,18
|11,75
|3,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,70
|2,63
|2,66
|Hektaş
|14,86
|14,51
|2,41
|Galatasaray Sportif
|1,51
|1,48
|2,03
|Bim Mağazalar
|46,86
|45,96
|1,96
|Arçelik
|17,13
|16,81
|1,90
|Vestel
|10,05
|9,87
|1,82
|Garanti Bankası
|9,93
|9,76
|1,74
|Albaraka Türk
|1,21
|1,19
|1,68
|Mavi Giyim
|39,92
|39,30
|1,58
|Çelebi
|92,15
|90,80
|1,49
|Kerevitaş Gıda
|2,13
|2,10
|1,43
|Gübre Fabrik.
|3,62
|3,57
|1,40
|Koza Altın
|58,70
|57,90
|1,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,47
|1,36
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,76
|1,32
|Eczacıbaşı İlaç
|2,34
|2,31
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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