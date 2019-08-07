Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 5,33 5,07 5,13
Migros Ticaret 17,48 16,69 4,73
Özderici GMYO 0,83 0,80 3,75
Anadolu Grubu Holding 12,18 11,75 3,66
Yapı ve Kredi Bank. 2,70 2,63 2,66
Hektaş 14,86 14,51 2,41
Galatasaray Sportif 1,51 1,48 2,03
Bim Mağazalar 46,86 45,96 1,96
Arçelik 17,13 16,81 1,90
Vestel 10,05 9,87 1,82
Garanti Bankası 9,93 9,76 1,74
Albaraka Türk 1,21 1,19 1,68
Mavi Giyim 39,92 39,30 1,58
Çelebi 92,15 90,80 1,49
Kerevitaş Gıda 2,13 2,10 1,43
Gübre Fabrik. 3,62 3,57 1,40
Koza Altın 58,70 57,90 1,38
Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,47 1,36
Hürriyet Gzt. 0,77 0,76 1,32
Eczacıbaşı İlaç 2,34 2,31 1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki
Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:51:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]