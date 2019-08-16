Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,90 6,67
Anadolu Grubu Holding 13,33 12,56 6,13
Migros Ticaret 18,80 17,78 5,74
Hektaş 14,22 13,62 4,41
Koza Madencilik 8,82 8,46 4,26
İpek Doğal Enerji 6,01 5,78 3,98
İhlas Holding 0,54 0,52 3,85
Turkcell 12,46 12,06 3,32
Otokar 127,70 124,10 2,90
Çemaş Döküm 0,71 0,69 2,90
Koza Altın 65,15 63,50 2,60
Özderici GMYO 0,83 0,81 2,47
Koç Holding 18,12 17,72 2,26
Alarko Holding 3,67 3,59 2,23
Parsan 14,83 14,51 2,21
Aksa 8,38 8,21 2,07
Sasa Polyester 6,22 6,10 1,97
Bim Mağazalar 50,25 49,30 1,93
Ford Otosan 59,25 58,20 1,80
Arçelik 16,90 16,65 1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:35 Kaynak: AA
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