Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
51 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:35 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|0,90
|6,67
| Anadolu Grubu Holding
|13,33
|12,56
|6,13
|Migros Ticaret
|18,80
|17,78
|5,74
|Hektaş
|14,22
|13,62
|4,41
| Koza Madencilik
|8,82
|8,46
|4,26
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|5,78
|3,98
| İhlas Holding
|0,54
|0,52
|3,85
|Turkcell
|12,46
|12,06
|3,32
|Otokar
|127,70
|124,10
|2,90
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,69
|2,90
|Koza Altın
|65,15
|63,50
|2,60
|Özderici GMYO
|0,83
|0,81
|2,47
|Koç Holding
|18,12
|17,72
|2,26
| Alarko Holding
|3,67
|3,59
|2,23
|Parsan
|14,83
|14,51
|2,21
|Aksa
|8,38
|8,21
|2,07
| Sasa Polyester
|6,22
|6,10
|1,97
|Bim Mağazalar
|50,25
|49,30
|1,93
| Ford Otosan
|59,25
|58,20
|1,80
|Arçelik
|16,90
|16,65
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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