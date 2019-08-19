Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,50 3,16 10,76
Aksa Enerji 2,70 2,57 5,06
Gübre Fabrik. 3,88 3,70 4,86
Albaraka Türk 1,18 1,13 4,42
Hürriyet Gzt. 0,73 0,70 4,29
Türk Telekom 5,36 5,16 3,88
İhlas Holding 0,54 0,52 3,85
Arçelik 17,30 16,70 3,59
Kordsa Teknik Tekstil 11,45 11,10 3,15
Hektaş 14,76 14,34 2,93
Metro Holding 1,22 1,19 2,52
T.S.K.B. 0,84 0,82 2,44
İş Bankası (C) 5,48 5,35 2,43
Fenerbahçe Futbol 7,59 7,41 2,43
Afyon Çimento 3,91 3,82 2,36
Şekerbank 0,91 0,89 2,25
Bera Holding 1,84 1,80 2,22
İpek Doğal Enerji 6,15 6,02 2,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,95 2,11
Halkbank 5,37 5,26 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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