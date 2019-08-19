Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,50
|3,16
|10,76
| Aksa Enerji
|2,70
|2,57
|5,06
|Gübre Fabrik.
|3,88
|3,70
|4,86
| Albaraka Türk
|1,18
|1,13
|4,42
| Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,70
|4,29
|Türk Telekom
|5,36
|5,16
|3,88
| İhlas Holding
|0,54
|0,52
|3,85
|Arçelik
|17,30
|16,70
|3,59
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,45
|11,10
|3,15
|Hektaş
|14,76
|14,34
|2,93
|Metro Holding
|1,22
|1,19
|2,52
|T.S.K.B.
|0,84
|0,82
|2,44
| İş Bankası (C)
|5,48
|5,35
|2,43
| Fenerbahçe Futbol
|7,59
|7,41
|2,43
| Afyon Çimento
|3,91
|3,82
|2,36
|Şekerbank
|0,91
|0,89
|2,25
|Bera Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|6,02
|2,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,95
|2,11
|Halkbank
|5,37
|5,26
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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