Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 6,43 6,19 3,88
Vestel 10,37 9,99 3,80
Coca Cola İçecek 34,64 33,44 3,59
Koza Madencilik 9,08 8,78 3,42
Soda Sanayii 5,62 5,44 3,31
TAV Havalimanları 23,20 22,46 3,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03
Tüpraş 130,60 126,80 3,00
Yataş 5,57 5,41 2,96
T.S.K.B. 0,85 0,83 2,41
Petkim 3,43 3,35 2,39
İş Fin.Kir. 2,20 2,15 2,33
Anadolu Efes 24,34 23,80 2,27
Koza Altın 65,40 63,95 2,27
Şekerbank 0,91 0,89 2,25
Gentaş 1,38 1,35 2,22
Ülker Bisküvi 16,86 16,50 2,18
Garanti Bankası 8,95 8,76 2,17
ASELSAN 17,44 17,07 2,17
Park Elek.Madencilik 2,84 2,78 2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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