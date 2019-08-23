Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,00 0,96 4,17 Ereğli Demir Çelik 6,45 6,21 3,86 Coca Cola İçecek 35,92 34,74 3,40 MLP Sağlık 12,31 11,91 3,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Tekfen Holding 21,32 20,70 3,00 Sasa Polyester 5,84 5,68 2,82 Emlak Konut GMYO 1,17 1,14 2,63 Eczacıbaşı İlaç 2,44 2,38 2,52 Afyon Çimento 4,12 4,02 2,49 Gözde Girişim 2,54 2,48 2,42 Pegasus 69,70 68,25 2,12 Ford Otosan 58,40 57,20 2,10 Kerevitaş Gıda 1,99 1,95 2,05 Vakıflar Bankası 4,48 4,39 2,05 Koç Holding 17,72 17,37 2,01 Çemtaş 5,09 4,99 2,00 Gersan Elektrik 2,13 2,09 1,91 Çelebi 91,30 89,60 1,90 Zorlu Enerji 1,14 1,12 1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)