Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,01 13,17 6,38 Fenerbahçe Futbol 8,40 7,94 5,79 Gözde Girişim 2,67 2,57 3,89 Park Elek.Madencilik 3,14 3,06 2,61 Kerevitaş Gıda 2,05 2,00 2,50 Şekerbank 0,92 0,90 2,22 Koza Altın 67,95 66,50 2,18 Petkim 3,45 3,38 2,07 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Net Holding 1,60 1,57 1,91 Çelebi 93,50 92,00 1,63 Odaş Elektrik 1,43 1,41 1,42 Hürriyet Gzt. 0,72 0,71 1,41 GSD Holding 0,82 0,81 1,23 TAV Havalimanları 23,12 22,84 1,23 Koza Madencilik 8,40 8,30 1,20 Gersan Elektrik 2,15 2,13 0,94 Karsan Otomotiv 1,09 1,08 0,93 Zorlu Enerji 1,16 1,15 0,87 Hektaş 15,10 14,97 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)