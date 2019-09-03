Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,97 0,85 14,12 Özderici GMYO 1,01 0,92 9,78 Adese Alışveriş Ticaret 1,83 1,67 9,58 Göltaş Çimento 11,20 10,61 5,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,37 5,41 Yataş 5,90 5,63 4,80 Coca Cola İçecek 36,86 35,22 4,66 Türk Traktör 36,60 35,20 3,98 İpek Doğal Enerji 6,19 5,98 3,51 İttifak Holding 6,31 6,10 3,44 İş Bankası (C) 5,82 5,66 2,83 Albaraka Türk 1,22 1,19 2,52 Türk Telekom 5,59 5,46 2,38 Trakya Cam 2,64 2,58 2,33 Koza Altın 68,85 67,35 2,23 Gentaş 1,41 1,38 2,17 Bera Holding 1,88 1,84 2,17 Ege Endüstri 482,30 472,60 2,05 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 1,55 1,94 Koza Madencilik 8,17 8,02 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)