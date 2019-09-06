Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 1,07 1,03 3,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78 Park Elek.Madencilik 3,43 3,34 2,69 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Soda Sanayii 5,82 5,71 1,93 Enerjisa Enerji 6,18 6,07 1,81 Bim Mağazalar 48,18 47,42 1,60 Bera Holding 1,99 1,96 1,53 Gübre Fabrik. 4,28 4,22 1,42 Arçelik 17,54 17,30 1,39 Parsan 14,89 14,69 1,36 Çelebi 102,20 100,90 1,29 Galatasaray Sportif 1,61 1,59 1,26 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,61 1,24 Çemaş Döküm 1,04 1,03 0,97 Polisan Holding 2,35 2,33 0,86 Albaraka Türk 1,25 1,24 0,81 Fenerbahçe Futbol 9,31 9,25 0,65 Gözde Girişim 3,11 3,09 0,65 Şok Marketler 10,96 10,90 0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)