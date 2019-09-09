Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 12,44 11,71 6,23
Fenerbahçe Futbol 9,91 9,36 5,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,63 5,52
Şekerbank 0,99 0,94 5,32
Albaraka Türk 1,28 1,23 4,07
Hürriyet Gzt. 0,78 0,75 4,00
Halkbank 6,31 6,08 3,78
Galatasaray Sportif 1,70 1,64 3,66
Ereğli Demir Çelik 6,80 6,57 3,50
Trakya Cam 2,70 2,62 3,05
Odaş Elektrik 1,74 1,69 2,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,02 2,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70
Vakıflar Bankası 4,96 4,83 2,69
Karsan Otomotiv 1,18 1,15 2,61
Garanti Bankası 9,38 9,16 2,40
Çelebi 104,10 101,70 2,36
GSD Holding 0,87 0,85 2,35
Gübre Fabrik. 4,35 4,25 2,35
İndeks Bilgisayar 7,42 7,25 2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Göltaş Çimento, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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