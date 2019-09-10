Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 0,93 0,89 4,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,05 3,81
Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 1,89 3,70
Emlak Konut GMYO 1,30 1,26 3,17
Kerevitaş Gıda 2,40 2,33 3,00
Çemaş Döküm 1,05 1,02 2,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70
Hürriyet Gzt. 0,79 0,77 2,60
ASELSAN 19,80 19,32 2,48
Mavi Giyim 38,94 38,00 2,47
Ülker Bisküvi 19,46 19,03 2,26
Tümosan Motor ve Traktör 4,22 4,13 2,18
Gübre Fabrik. 4,46 4,37 2,06
Halkbank 6,46 6,33 2,05
İhlas Holding 0,51 0,50 2,00
Bera Holding 2,08 2,04 1,96
MLP Sağlık 13,66 13,40 1,94
Türk Hava Yolları 12,06 11,84 1,86
Konya Çimento 186,10 183,00 1,69
Galatasaray Sportif 1,81 1,78 1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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