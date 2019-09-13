Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,89 4,61 6,07 Gözde Girişim 3,28 3,12 5,13 Albaraka Türk 1,35 1,30 3,85 Bera Holding 2,28 2,20 3,64 GSD Holding 0,96 0,93 3,23 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 1,85 2,70 Metro Holding 1,56 1,52 2,63 Park Elek.Madencilik 3,69 3,61 2,22 Vestel 11,17 10,93 2,20 Anadolu Grubu Holding 14,73 14,42 2,15 İpek Doğal Enerji 6,09 5,97 2,01 Türk Hava Yolları 12,22 11,99 1,92 Ülker Bisküvi 20,12 19,75 1,87 Anadolu Cam 2,79 2,74 1,82 Net Holding 1,82 1,79 1,68 İttifak Holding 6,69 6,58 1,67 Mavi Giyim 38,84 38,26 1,52 Eczacıbaşı İlaç 2,78 2,74 1,46 Gentaş 1,45 1,43 1,40 Alarko Holding 4,38 4,32 1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)