Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,01 1,84 9,24 Verusa Holding 15,75 15,19 3,69 Çemaş Döküm 1,13 1,09 3,67 Albaraka Türk 1,39 1,35 2,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,10 2,04 2,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 İpek Doğal Enerji 6,39 6,25 2,24 Doğan Holding 1,40 1,37 2,19 Çelebi 99,35 97,25 2,16 GSD Holding 0,96 0,94 2,13 Arçelik 18,34 18,01 1,83 Koza Madencilik 8,25 8,13 1,48 Alarko Holding 4,50 4,45 1,12 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,90 1,11 Park Elek.Madencilik 3,79 3,75 1,07 TAV Havalimanları 23,52 23,28 1,03 Şekerbank 1,03 1,02 0,98 Koza Altın 64,10 63,50 0,94 Özderici GMYO 1,19 1,18 0,85 Zorlu Enerji 1,21 1,20 0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)