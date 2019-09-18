Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol12,1810,9511,23
Beşiktaş Futbol Yat.1,811,725,23
Netaş Telekom.9,308,855,08
Konya Çimento192,50185,503,77
Çemaş Döküm1,231,193,36
Trakya Cam2,802,713,32
Pegasus58,9057,053,24
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Gözde Girişim3,423,342,40
Koza Madencilik8,378,182,32
Gübre Fabrik.4,904,802,08
Anadolu Grubu Holding14,5214,232,04
Türk Traktör40,1439,361,98
Tukaş5,195,091,96
Ülker Bisküvi20,3019,941,81
Şok Marketler10,8710,681,78
Galatasaray Sportif1,741,711,75
Soda Sanayii5,855,751,74
Odaş Elektrik1,791,761,70
Verusa Holding16,0015,751,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:23 Kaynak: AA
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