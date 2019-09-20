Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,14
|5,26
|Mavi Giyim
|41,98
|40,02
|4,90
|Türk Telekom
|5,92
|5,66
|4,59
|Şok Marketler
|11,42
|11,03
|3,54
|Anadolu Cam
|2,93
|2,83
|3,53
|Koza Madencilik
|8,27
|7,99
|3,50
|Doğan Holding
|1,43
|1,39
|2,88
|Koza Altın
|62,65
|61,00
|2,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Pegasus
|61,10
|59,55
|2,60
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,78
|2,56
|İpek Doğal Enerji
|6,21
|6,07
|2,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,18
|11,95
|1,92
|Konya Çimento
|202,60
|199,40
|1,60
|Metro Holding
|2,02
|1,99
|1,51
|MLP Sağlık
|14,19
|14,00
|1,36
|Tukaş
|5,27
|5,20
|1,35
|Çelebi
|98,15
|97,05
|1,13
|Anadolu Grubu Holding
|15,17
|15,00
|1,13
|Halkbank
|6,40
|6,33
|1,11