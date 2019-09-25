Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,61
|2,39
|9,21
|MLP Sağlık
|14,88
|13,78
|7,98
|Çemaş Döküm
|1,36
|1,26
|7,94
|Özderici GMYO
|1,22
|1,15
|6,09
|Türk Traktör
|41,96
|40,00
|4,90
|Odaş Elektrik
|1,70
|1,64
|3,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|2,95
|3,39
|Şişe Cam
|4,68
|4,56
|2,63
|İpek Doğal Enerji
|6,63
|6,46
|2,63
|Gübre Fabrik.
|5,17
|5,04
|2,58
|Koza Madencilik
|8,79
|8,58
|2,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,41
|2,44
|Emlak Konut GMYO
|1,38
|1,35
|2,22
|İhlas Holding
|0,52
|0,51
|1,96
|Koza Altın
|66,80
|65,60
|1,83
|Gersan Elektrik
|2,25
|2,21
|1,81
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,66
|1,81
|Soda Sanayii
|5,93
|5,83
|1,72
|Çelebi
|99,25
|97,65
|1,64
|Türk Telekom
|5,80
|5,71
|1,58