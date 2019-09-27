Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akbank 8,05 7,64 5,37
İş Bankası (C) 6,30 6,02 4,65
İttifak Holding 5,12 4,91 4,28
Vakıflar Bankası 5,25 5,06 3,75
Garanti Bankası 9,98 9,62 3,74
Sabancı Holding 9,51 9,17 3,71
Alarko GMYO 52,15 50,40 3,47
Halkbank 6,54 6,33 3,32
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,32 3,02
Albaraka Türk 1,37 1,33 3,01
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,03 2,91
İpek Doğal Enerji 6,83 6,65 2,71
Hürriyet Gzt. 0,79 0,77 2,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50
ASELSAN 19,12 18,66 2,47
Trakya Cam 2,94 2,87 2,44
Kardemir (D) 2,21 2,16 2,31
Göltaş Çimento 12,61 12,33 2,27
GSD Holding 0,91 0,89 2,25
İhlas Gayrimenkul 0,91 0,89 2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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