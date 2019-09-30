Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 13,48 12,69 6,23 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,90 4,44 Fenerbahçe Futbol 13,19 12,65 4,27 Alarko Holding 4,96 4,76 4,20 İhlas Holding 0,52 0,50 4,00 Bera Holding 2,26 2,18 3,67 Tümosan Motor ve Traktör 4,58 4,42 3,62 Koza Madencilik 9,26 8,98 3,12 Aselsan 20,16 19,58 2,96 Gübre Fabrik. 5,51 5,36 2,80 Parsan 12,70 12,36 2,75 İttifak Holding 5,39 5,25 2,67 ICBC Turkey Bank 3,86 3,76 2,66 Zorlu Enerji 1,25 1,22 2,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Polisan Holding 2,76 2,70 2,22 Kerevitaş Gıda 2,34 2,29 2,18 Afyon Çimento 4,41 4,32 2,08 Türk Hava Yolları 12,35 12,10 2,07 Metro Holding 2,04 2,00 2,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)