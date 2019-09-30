Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|13,48
|12,69
|6,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,90
|4,44
|Fenerbahçe Futbol
|13,19
|12,65
|4,27
|Alarko Holding
|4,96
|4,76
|4,20
|İhlas Holding
|0,52
|0,50
|4,00
|Bera Holding
|2,26
|2,18
|3,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,58
|4,42
|3,62
|Koza Madencilik
|9,26
|8,98
|3,12
|Aselsan
|20,16
|19,58
|2,96
|Gübre Fabrik.
|5,51
|5,36
|2,80
|Parsan
|12,70
|12,36
|2,75
|İttifak Holding
|5,39
|5,25
|2,67
|ICBC Turkey Bank
|3,86
|3,76
|2,66
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,22
|2,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,41
|2,44
|Polisan Holding
|2,76
|2,70
|2,22
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|2,29
|2,18
|Afyon Çimento
|4,41
|4,32
|2,08
|Türk Hava Yolları
|12,35
|12,10
|2,07
|Metro Holding
|2,04
|2,00
|2,00