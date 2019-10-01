Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,41 4,88
Doğuş Otomotiv 8,14 7,80 4,36
Ege Endüstri 491,80 472,00 4,19
Mavi Giyim 47,90 46,14 3,81
Güneş Sigorta 1,77 1,71 3,51
İttifak Holding 5,59 5,44 2,76
Parsan 13,09 12,74 2,75
Enerjisa Enerji 6,38 6,22 2,57
Enka İnşaat 5,79 5,65 2,48
TAV Havalimanları 24,16 23,60 2,37
Yataş 6,50 6,37 2,04
Otokar 137,70 135,00 2,00
İhlas Holding 0,53 0,52 1,92
Tekfen Holding 19,50 19,14 1,88
Global Yat. Holding 3,97 3,90 1,79
Odaş Elektrik 1,72 1,69 1,78
Çelebi 101,00 99,25 1,76
Pegasus 61,60 60,70 1,48
Ülker Bisküvi 19,94 19,65 1,48
Doğan Holding 1,55 1,53 1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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