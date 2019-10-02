Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 22,02 20,60 6,89
Doğuş Otomotiv 8,49 8,09 4,94
Ege Endüstri 513,20 493,50 3,99
TAV Havalimanları 24,56 23,88 2,85
Kerevitaş Gıda 2,50 2,44 2,46
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,42 2,38
GSD Holding 0,94 0,92 2,17
Alarko GMYO 52,25 51,25 1,95
İhlas Holding 0,53 0,52 1,92
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,70 1,67 1,80
Tümosan Motor ve Traktör 4,72 4,64 1,72
Albaraka Türk 1,35 1,33 1,50
Türk Traktör 43,50 42,90 1,40
Gersan Elektrik 2,30 2,27 1,32
Turkcell 12,84 12,69 1,18
İhlas Gayrimenkul 0,93 0,92 1,09
Halk GMYO 0,98 0,97 1,03
Park Elek.Madencilik 4,16 4,12 0,97
Eczacıbaşı İlaç 3,15 3,12 0,96
Halkbank 6,41 6,35 0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Tofaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:59:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]