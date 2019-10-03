Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,70 10,85
Netaş Telekom. 10,01 9,49 5,48
MLP Sağlık 14,85 14,34 3,56
Migros Ticaret 21,18 20,60 2,82
Polisan Holding 2,88 2,81 2,49
Odaş Elektrik 1,72 1,68 2,38
Şok Marketler 11,00 10,77 2,14
Göltaş Çimento 13,14 12,87 2,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 1,06 1,89
Yataş 6,62 6,50 1,85
Galatasaray Sportif 1,66 1,63 1,84
Tukaş 6,18 6,07 1,81
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,68 1,79
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,69 1,78
Güneş Sigorta 1,78 1,75 1,71
Net Holding 1,80 1,77 1,69
Pegasus 61,25 60,25 1,66
Zorlu Enerji 1,25 1,23 1,63
Vakıflar Bankası 4,96 4,89 1,43
Tüpraş 139,50 137,60 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]