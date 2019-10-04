Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,29
|3,71
|15,63
|İttifak Holding
|4,82
|4,57
|5,47
|Albaraka Türk
|1,38
|1,32
|4,55
|Kerevitaş Gıda
|2,59
|2,49
|4,02
|Migros Ticaret
|21,64
|20,86
|3,74
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,25
|3,20
|Çelebi
|102,00
|99,10
|2,93
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|21,44
|2,89
|Türk Traktör
|43,48
|42,28
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|8,65
|8,47
|2,13
|İpek Doğal Enerji
|6,79
|6,65
|2,11
|Konya Çimento
|210,70
|206,70
|1,94
|Deva Holding
|6,85
|6,72
|1,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,05
|1,90
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,62
|1,85
|Ege Endüstri
|510,00
|501,10
|1,78
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,73
|1,73
|Koza Madencilik
|9,54
|9,38
|1,71
|Gözde Girişim
|3,66
|3,60
|1,67
|Güneş Sigorta
|1,83
|1,80
|1,67