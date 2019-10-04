Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,29 3,71 15,63...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,29 3,71 15,63
İttifak Holding 4,82 4,57 5,47
Albaraka Türk 1,38 1,32 4,55
Kerevitaş Gıda 2,59 2,49 4,02
Migros Ticaret 21,64 20,86 3,74
Zorlu Enerji 1,29 1,25 3,20
Çelebi 102,00 99,10 2,93
Tofaş Oto. Fab. 22,06 21,44 2,89
Türk Traktör 43,48 42,28 2,84
Doğuş Otomotiv 8,65 8,47 2,13
İpek Doğal Enerji 6,79 6,65 2,11
Konya Çimento 210,70 206,70 1,94
Deva Holding 6,85 6,72 1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,05 1,90
Galatasaray Sportif 1,65 1,62 1,85
Ege Endüstri 510,00 501,10 1,78
Odaş Elektrik 1,76 1,73 1,73
Koza Madencilik 9,54 9,38 1,71
Gözde Girişim 3,66 3,60 1,67
Güneş Sigorta 1,83 1,80 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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