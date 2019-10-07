Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,06 4,80 5,42 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 5,06 4,80 5,42
ICBC Turkey Bank 4,51 4,30 4,88
Tümosan Motor ve Traktör 5,12 4,91 4,28
Göltaş Çimento 13,42 12,89 4,11
Afyon Çimento 4,43 4,26 3,99
Türk Hava Yolları 12,30 11,87 3,62
Polisan Holding 2,96 2,86 3,50
Konya Çimento 217,80 211,70 2,88
Trakya Cam 2,91 2,83 2,83
MLP Sağlık 14,57 14,17 2,82
Tofaş Oto. Fab. 22,70 22,10 2,71
Koç Holding 19,23 18,78 2,40
Zorlu Enerji 1,30 1,27 2,36
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17
Akbank 8,03 7,86 2,16
Türk Telekom 5,58 5,47 2,01
Tüpraş 142,40 139,70 1,93
Halkbank 6,38 6,26 1,92
Garanti Bankası 10,18 9,99 1,90
Anadolu Cam 3,25 3,19 1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:06:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]