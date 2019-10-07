Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,06 4,80 5,42 ICBC Turkey Bank 4,51 4,30 4,88 Tümosan Motor ve Traktör 5,12 4,91 4,28 Göltaş Çimento 13,42 12,89 4,11 Afyon Çimento 4,43 4,26 3,99 Türk Hava Yolları 12,30 11,87 3,62 Polisan Holding 2,96 2,86 3,50 Konya Çimento 217,80 211,70 2,88 Trakya Cam 2,91 2,83 2,83 MLP Sağlık 14,57 14,17 2,82 Tofaş Oto. Fab. 22,70 22,10 2,71 Koç Holding 19,23 18,78 2,40 Zorlu Enerji 1,30 1,27 2,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17 Akbank 8,03 7,86 2,16 Türk Telekom 5,58 5,47 2,01 Tüpraş 142,40 139,70 1,93 Halkbank 6,38 6,26 1,92 Garanti Bankası 10,18 9,99 1,90 Anadolu Cam 3,25 3,19 1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)