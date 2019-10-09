Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama.
|2,25
|2,11
|6,64
|Vestel
|9,97
|9,70
|2,78
|Gübre Fabrik.
|5,29
|5,16
|2,52
|Enerjisa Enerji
|6,40
|6,25
|2,40
|İttifak Holding
|4,25
|4,16
|2,16
|Galatasaray Sportif
|1,57
|1,54
|1,95
|Tekfen Holding
|18,12
|17,82
|1,68
|Pegasus
|60,55
|59,55
|1,68
|Ege Endüstri
|500,00
|493,00
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|7,75
|7,65
|1,31
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|1,55
|1,29
|Koza Altın
|69,30
|68,50
|1,17
|Alarko Holding
|5,23
|5,17
|1,16
|İpek Doğal Enerji
|6,80
|6,74
|0,89
|Göltaş Çimento
|13,06
|12,96
|0,77
|Enka İnşaat
|5,89
|5,85
|0,68
|Hektaş
|15,07
|14,97
|0,67
|TAV Havalimanları
|24,00
|23,88
|0,50
|ICBC Turkey Bank
|4,13
|4,11
|0,49
|Türk Traktör
|42,60
|42,42
|0,42