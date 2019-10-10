Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 6,51...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İskenderun Demir Çelik 6,51 5,88 10,71
Afyon Çimento 4,35 4,20 3,57
Tekfen Holding 18,36 17,93 2,40
Ereğli Demir Çelik 6,69 6,55 2,14
Güneş Sigorta 1,73 1,70 1,76
Eczacıbaşı İlaç 3,08 3,03 1,65
TAV Havalimanları 24,30 23,94 1,50
İttifak Holding 4,08 4,02 1,49
Konya Çimento 206,00 203,00 1,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,25 1,33
Anadolu Cam 3,21 3,17 1,26
Alarko Holding 5,19 5,13 1,17
Halk GMYO 0,94 0,93 1,08
Enka İnşaat 5,81 5,75 1,04
ICBC Turkey Bank 4,02 3,98 1,01
Deva Holding 6,46 6,42 0,62
Soda Sanayii 5,75 5,72 0,52
İş Bankası (C) 5,84 5,81 0,52
Koza Altın 68,65 68,30 0,51
Koza Madencilik 9,32 9,28 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, İsdemir, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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