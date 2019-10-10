Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|6,51
|5,88
|10,71
|Afyon Çimento
|4,35
|4,20
|3,57
|Tekfen Holding
|18,36
|17,93
|2,40
|Ereğli Demir Çelik
|6,69
|6,55
|2,14
|Güneş Sigorta
|1,73
|1,70
|1,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|3,03
|1,65
|TAV Havalimanları
|24,30
|23,94
|1,50
|İttifak Holding
|4,08
|4,02
|1,49
|Konya Çimento
|206,00
|203,00
|1,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,25
|1,33
|Anadolu Cam
|3,21
|3,17
|1,26
|Alarko Holding
|5,19
|5,13
|1,17
|Halk GMYO
|0,94
|0,93
|1,08
|Enka İnşaat
|5,81
|5,75
|1,04
|ICBC Turkey Bank
|4,02
|3,98
|1,01
|Deva Holding
|6,46
|6,42
|0,62
|Soda Sanayii
|5,75
|5,72
|0,52
|İş Bankası (C)
|5,84
|5,81
|0,52
|Koza Altın
|68,65
|68,30
|0,51
|Koza Madencilik
|9,32
|9,28
|0,43