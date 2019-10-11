Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 8,86 8,40 5,48
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,41 4,88
İhlas Holding 0,51 0,49 4,08
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,36 3,21
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,58 3,16
Fenerbahçe Futbol 11,32 11,00 2,91
Göltaş Çimento 12,68 12,35 2,67
Metro Holding 1,95 1,90 2,63
Torunlar GMYO 1,60 1,56 2,56
Bera Holding 2,09 2,04 2,45
İskenderun Demir Çelik 6,37 6,22 2,41
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38
Pegasus 61,05 59,70 2,26
Anadolu Cam 3,20 3,13 2,24
Kerevitaş Gıda 2,42 2,37 2,11
Ereğli Demir Çelik 6,86 6,72 2,08
Türk Hava Yolları 11,83 11,59 2,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,98 2,04
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 1,51 1,99
Ege Endüstri 483,40 475,00 1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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