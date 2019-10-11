Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|8,86
|8,40
|5,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,41
|4,88
|İhlas Holding
|0,51
|0,49
|4,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|4,36
|3,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,58
|3,16
|Fenerbahçe Futbol
|11,32
|11,00
|2,91
|Göltaş Çimento
|12,68
|12,35
|2,67
|Metro Holding
|1,95
|1,90
|2,63
|Torunlar GMYO
|1,60
|1,56
|2,56
|Bera Holding
|2,09
|2,04
|2,45
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|6,22
|2,41
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,84
|2,38
|Pegasus
|61,05
|59,70
|2,26
|Anadolu Cam
|3,20
|3,13
|2,24
|Kerevitaş Gıda
|2,42
|2,37
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|6,86
|6,72
|2,08
|Türk Hava Yolları
|11,83
|11,59
|2,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,98
|2,04
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|1,51
|1,99
|Ege Endüstri
|483,40
|475,00
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)