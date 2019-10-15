Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 19,17 18,24 5,10 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 19,17 18,24 5,10
Güneş Sigorta 1,67 1,59 5,03
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,40 5,00
Karsan Otomotiv 1,12 1,07 4,67
Anadolu Grubu Holding 13,24 12,68 4,42
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 2,10 3,81
Koza Madencilik 9,11 8,82 3,29
Pegasus 58,25 56,45 3,19
Trakya Cam 2,92 2,83 3,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,95 3,16
Vakıflar Bankası 4,26 4,13 3,15
Bera Holding 1,98 1,92 3,13
Gözde Girişim 3,33 3,23 3,10
Ülker Bisküvi 18,04 17,50 3,09
Alarko Holding 5,04 4,89 3,07
ICBC Turkey Bank 3,88 3,77 2,92
Garanti Bankası 8,58 8,35 2,75
Anadolu Cam 3,06 2,98 2,68
İpek Doğal Enerji 6,17 6,01 2,66
Halkbank 5,43 5,29 2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:21 Kaynak: AA
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