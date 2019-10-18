Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,55 4,19 8,59 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,55 4,19 8,59
Konya Çimento 206,00 191,70 7,46
Garanti Bankası 9,34 8,71 7,23
Sabancı Holding 8,85 8,28 6,88
İhlas Holding 0,51 0,48 6,25
Halkbank 5,64 5,31 6,21
Emlak Konut GMYO 1,20 1,13 6,19
Vakıflar Bankası 4,50 4,24 6,13
Akbank 7,31 6,90 5,94
Doğuş Otomotiv 7,14 6,74 5,93
Park Elek.Madencilik 2,92 2,76 5,80
Çemaş Döküm 1,10 1,04 5,77
Migros Ticaret 20,30 19,20 5,73
Türk Traktör 40,14 37,98 5,69
Yataş 5,81 5,51 5,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,21 5,43
ASELSAN 17,80 16,91 5,26
Arçelik 18,02 17,13 5,20
Polisan Holding 2,65 2,52 5,16
Türk Telekom 5,49 5,23 4,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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