Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 5,03 4,68 7,48 İş Finansal Kiralama 2,30 2,18 5,50 Gersan Elektrik 2,23 2,14 4,21 Pegasus 65,10 62,95 3,42 Metro Holding 2,47 2,39 3,35 Verusa Holding 16,04 15,56 3,08 Trakya Cam 3,03 2,95 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,58 4,48 2,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,45 2,22 Global Yat. Holding 3,84 3,77 1,86 Torunlar GMYO 1,65 1,62 1,85 Aksa 9,42 9,25 1,84 Göltaş Çimento 12,81 12,60 1,67 Doğuş Otomotiv 7,15 7,06 1,27 Türk Telekom 5,59 5,52 1,27 Parsan 12,80 12,66 1,11 Netaş Telekom. 8,99 8,90 1,01 ICBC Turkey Bank 4,14 4,10 0,98 Kardemir (D) 2,15 2,13 0,94 Mavi Giyim 42,76 42,38 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)