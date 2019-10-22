Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|7,90
|7,13
|10,80
|Hektaş
|15,53
|14,80
|4,93
|MLP Sağlık
|13,98
|13,45
|3,94
|Tukaş
|5,25
|5,08
|3,35
|Tekfen Holding
|17,43
|16,90
|3,14
|Koza Madencilik
|8,47
|8,24
|2,79
|Aksa
|9,73
|9,48
|2,64
|Bera Holding
|2,22
|2,17
|2,30
|T.S.K.B.
|0,89
|0,87
|2,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,45
|2,22
|Türk Traktör
|41,68
|40,80
|2,16
|Sabancı Holding
|8,60
|8,43
|2,02
|Alarko Holding
|4,58
|4,49
|2,00
|Kerevitaş Gıda
|2,70
|2,65
|1,89
|İpek Doğal Enerji
|5,94
|5,83
|1,89
|Afyon Çimento
|4,54
|4,46
|1,79
|Doğan Holding
|1,71
|1,68
|1,79
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,20
|1,67
|Garanti Bankası
|9,27
|9,12
|1,64
|Pegasus
|66,30
|65,25
|1,61