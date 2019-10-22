Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 7,90 7,13 10,80 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 7,90 7,13 10,80
Hektaş 15,53 14,80 4,93
MLP Sağlık 13,98 13,45 3,94
Tukaş 5,25 5,08 3,35
Tekfen Holding 17,43 16,90 3,14
Koza Madencilik 8,47 8,24 2,79
Aksa 9,73 9,48 2,64
Bera Holding 2,22 2,17 2,30
T.S.K.B. 0,89 0,87 2,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,45 2,22
Türk Traktör 41,68 40,80 2,16
Sabancı Holding 8,60 8,43 2,02
Alarko Holding 4,58 4,49 2,00
Kerevitaş Gıda 2,70 2,65 1,89
İpek Doğal Enerji 5,94 5,83 1,89
Afyon Çimento 4,54 4,46 1,79
Doğan Holding 1,71 1,68 1,79
Emlak Konut GMYO 1,22 1,20 1,67
Garanti Bankası 9,27 9,12 1,64
Pegasus 66,30 65,25 1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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