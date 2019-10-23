Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,53 0,50 6,00 Doğuş Otomotiv 9,05 8,55 5,85 MLP Sağlık 14,69 13,94 5,38 ICBC Turkey Bank 4,32 4,12 4,85 Kardemir (D) 2,24 2,15 4,19 Şekerbank 1,01 0,97 4,12 Netaş Telekom. 9,26 8,91 3,93 Gözde Girişim 3,50 3,37 3,86 Vestel 10,27 9,89 3,84 Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,27 3,82 Aksa Enerji 2,54 2,45 3,67 Metro Holding 2,63 2,54 3,54 GSD Holding 0,91 0,88 3,41 Tukaş 5,79 5,60 3,39 Mavi Giyim 43,92 42,56 3,20 Odaş Elektrik 1,63 1,58 3,16 Çemaş Döküm 1,10 1,07 2,80 Koza Madencilik 8,69 8,46 2,72 Sasa Polyester 6,43 6,26 2,72 Otokar 137,20 133,60 2,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)