Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,53 0,50 6,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,53 0,50 6,00
Doğuş Otomotiv 9,05 8,55 5,85
MLP Sağlık 14,69 13,94 5,38
ICBC Turkey Bank 4,32 4,12 4,85
Kardemir (D) 2,24 2,15 4,19
Şekerbank 1,01 0,97 4,12
Netaş Telekom. 9,26 8,91 3,93
Gözde Girişim 3,50 3,37 3,86
Vestel 10,27 9,89 3,84
Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,27 3,82
Aksa Enerji 2,54 2,45 3,67
Metro Holding 2,63 2,54 3,54
GSD Holding 0,91 0,88 3,41
Tukaş 5,79 5,60 3,39
Mavi Giyim 43,92 42,56 3,20
Odaş Elektrik 1,63 1,58 3,16
Çemaş Döküm 1,10 1,07 2,80
Koza Madencilik 8,69 8,46 2,72
Sasa Polyester 6,43 6,26 2,72
Otokar 137,20 133,60 2,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, İhlas Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!
Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]