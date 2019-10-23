Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,53
|0,50
|6,00
|Doğuş Otomotiv
|9,05
|8,55
|5,85
|MLP Sağlık
|14,69
|13,94
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,32
|4,12
|4,85
|Kardemir (D)
|2,24
|2,15
|4,19
|Şekerbank
|1,01
|0,97
|4,12
|Netaş Telekom.
|9,26
|8,91
|3,93
|Gözde Girişim
|3,50
|3,37
|3,86
|Vestel
|10,27
|9,89
|3,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|11,27
|3,82
|Aksa Enerji
|2,54
|2,45
|3,67
|Metro Holding
|2,63
|2,54
|3,54
|GSD Holding
|0,91
|0,88
|3,41
|Tukaş
|5,79
|5,60
|3,39
|Mavi Giyim
|43,92
|42,56
|3,20
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,58
|3,16
|Çemaş Döküm
|1,10
|1,07
|2,80
|Koza Madencilik
|8,69
|8,46
|2,72
|Sasa Polyester
|6,43
|6,26
|2,72
|Otokar
|137,20
|133,60
|2,69