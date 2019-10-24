Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,22 1,11 9,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,48 0,45 6,67 İş Fin.Kir. 2,43 2,33 4,29 Metro Holding 2,71 2,62 3,44 Yataş 6,38 6,17 3,40 Torunlar GMYO 1,75 1,70 2,94 Mavi Giyim 45,08 43,94 2,59 Zorlu Enerji 1,22 1,19 2,52 Göltaş Çimento 13,80 13,47 2,45 İpek Doğal Enerji 6,30 6,15 2,44 Garanti Bankası 9,83 9,60 2,40 T. Halk Bankası 5,61 5,48 2,37 MLP Sağlık 15,20 14,85 2,36 Global Yat. Holding 4,00 3,91 2,30 Pegasus 68,95 67,40 2,30 Ford Otosan 62,40 61,00 2,30 Gözde Girişim 3,58 3,50 2,29 Anadolu Grubu Holding 14,95 14,62 2,26 Fenerbahçe Futbol 12,73 12,45 2,25 Vakıflar Bankası 4,64 4,54 2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)