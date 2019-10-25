Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 5,42 5,23 3,63
Fenerbahçe Futbol 13,32 13,00 2,46
Sasa Polyester 6,57 6,43 2,18
Aksa 10,10 9,90 2,02
İhlas Holding 0,51 0,50 2,00
ASELSAN 18,51 18,17 1,87
Anadolu Cam 3,37 3,31 1,81
Alarko Holding 4,51 4,43 1,81
Güneş Sigorta 1,78 1,75 1,71
İş Fin.Kir. 2,44 2,40 1,67
Yataş 6,30 6,20 1,61
Trakya Cam 3,03 2,99 1,34
Galatasaray Sportif 1,56 1,54 1,30
İhlas Gayrimenkul 0,78 0,77 1,30
Aksa Enerji 2,58 2,55 1,18
T.S.K.B. 0,90 0,89 1,12
GSD Holding 0,94 0,93 1,08
Doğuş Otomotiv 8,54 8,45 1,07
Enka İnşaat 5,71 5,65 1,06
Türk Traktör 42,48 42,06 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, İhlas, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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