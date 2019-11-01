Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,05 2,80 8,93 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,05 2,80 8,93
Şok Marketler 9,23 8,89 3,82
Fenerbahçe Futbol 16,46 15,90 3,52
İhlas Holding 0,60 0,58 3,45
Alarko GMYO 55,00 53,55 2,71
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,62 1,52
Migros Ticaret 20,80 20,52 1,36
Coca Cola İçecek 31,58 31,24 1,09
Ford Otosan 65,20 64,50 1,09
Türk Telekom 5,87 5,81 1,03
Polisan Holding 2,57 2,55 0,78
Verusa Holding 17,33 17,24 0,52
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,28 0,44
Tüpraş 125,00 124,50 0,40
Eczacıbaşı İlaç 3,01 3,00 0,33
Anadolu Efes 19,29 19,23 0,31
Global Yat. Holding 3,97 3,96 0,25
Garanti Bankası 9,22 9,20 0,22
Aksa 10,29 10,27 0,19
Yataş 6,16 6,15 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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