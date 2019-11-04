Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T.S.K.B.
|0,93
|0,89
|4,49
|MLP Sağlık
|15,19
|14,57
|4,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,80
|1,73
|4,05
|Tofaş Oto. Fab.
|22,80
|22,00
|3,64
|Güneş Sigorta
|1,72
|1,66
|3,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|6,15
|3,58
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,12
|3,57
|Polisan Holding
|2,64
|2,55
|3,53
|Ford Otosan
|67,05
|64,85
|3,39
|Çemtaş
|6,02
|5,83
|3,26
|Türk Traktör
|44,18
|42,88
|3,03
|Türk Telekom
|6,19
|6,01
|3,00
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|4,16
|2,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,30
|2,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,15
|2,61
|Karsan Otomotiv
|1,19
|1,16
|2,59
|Vakıflar Bankası
|4,43
|4,32
|2,55
|Migros Ticaret
|21,76
|21,24
|2,45
|Odaş Elektrik
|1,69
|1,65
|2,42
|Türk Hava Yolları
|11,85
|11,57
|2,42