Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
T.S.K.B. 0,93 0,89 4,49
MLP Sağlık 15,19 14,57 4,26
Beşiktaş Futbol Yat. 1,80 1,73 4,05
Tofaş Oto. Fab. 22,80 22,00 3,64
Güneş Sigorta 1,72 1,66 3,61
İskenderun Demir Çelik 6,37 6,15 3,58
Çemaş Döküm 1,16 1,12 3,57
Polisan Holding 2,64 2,55 3,53
Ford Otosan 67,05 64,85 3,39
Çemtaş 6,02 5,83 3,26
Türk Traktör 44,18 42,88 3,03
Türk Telekom 6,19 6,01 3,00
ICBC Turkey Bank 4,27 4,16 2,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,30 2,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,15 2,61
Karsan Otomotiv 1,19 1,16 2,59
Vakıflar Bankası 4,43 4,32 2,55
Migros Ticaret 21,76 21,24 2,45
Odaş Elektrik 1,69 1,65 2,42
Türk Hava Yolları 11,85 11,57 2,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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