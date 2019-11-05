Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 1,79 17,32 Galatasaray Sportif 1,74 1,59 9,43 Tofaş Oto. Fab. 23,68 23,10 2,51 Netaş Telekom. 9,87 9,63 2,49 Vestel 10,37 10,14 2,27 Turkcell 12,60 12,33 2,19 Ege Endüstri 487,80 477,50 2,16 Halkbank 5,35 5,25 1,90 Ereğli Demir Çelik 6,81 6,69 1,79 Şok Marketler 9,44 9,28 1,72 Zorlu Enerji 1,23 1,21 1,65 ICBC Turkey Bank 4,34 4,27 1,64 MLP Sağlık 15,24 15,01 1,53 Polisan Holding 2,66 2,62 1,53 Trakya Cam 2,97 2,93 1,37 Fenerbahçe Futbol 17,22 17,00 1,29 Tekfen Holding 17,27 17,05 1,29 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 1,56 1,28 Anadolu Cam 3,47 3,43 1,17 Vakıflar Bankası 4,45 4,40 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)