Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 4,10 3,80 7,89 Beşiktaş Futbol Yat. 2,28 2,14 6,54 Metro Holding 2,41 2,32 3,88 Çemtaş 6,32 6,09 3,78 Ülker Bisküvi 19,83 19,11 3,77 Gersan Elektrik 2,35 2,27 3,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,96 4,80 3,33 Alarko Holding 4,74 4,59 3,27 İttifak Holding 3,78 3,67 3,00 İhlas Gayrimenkul 0,70 0,68 2,94 Net Holding 1,76 1,71 2,92 TAV Havalimanları 27,46 26,74 2,69 Türk Telekom 6,41 6,25 2,56 Aksa 10,83 10,57 2,46 Pegasus 62,20 61,00 1,97 Eczacıbaşı İlaç 3,08 3,03 1,65 Zorlu Enerji 1,24 1,22 1,64 Netaş Telekom. 9,80 9,66 1,45 Kardemir (D) 2,28 2,25 1,33 Galatasaray Sportif 1,74 1,72 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)