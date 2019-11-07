Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 1,85 1,77...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 1,85 1,77 4,52
Vestel 10,88 10,44 4,21
Enerjisa Enerji 6,50 6,26 3,83
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,10 3,64
Deva Holding 7,71 7,44 3,63
Tekfen Holding 17,84 17,23 3,54
Aksa 11,27 10,91 3,30
Konya Çimento 211,50 205,20 3,07
Metro Holding 2,41 2,34 2,99
Doğuş Otomotiv 9,02 8,76 2,97
Türk Hava Yolları 12,29 11,94 2,93
Tofaş Oto. Fab. 24,62 23,98 2,67
Türk Traktör 44,64 43,50 2,62
Türk Telekom 6,56 6,40 2,50
Ereğli Demir Çelik 7,08 6,91 2,46
Emlak Konut GMYO 1,26 1,23 2,44
Petkim 3,63 3,55 2,25
GSD Holding 0,96 0,94 2,13
Şok Marketler 9,60 9,41 2,02
Ford Otosan 69,95 68,60 1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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