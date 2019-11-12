Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|71,15
|66,10
|7,64
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,10
|7,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|0,72
|5,56
|Alarko Holding
|4,81
|4,64
|3,66
|Torunlar GMYO
|1,99
|1,92
|3,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,14
|3,51
|Türk Hava Yolları
|13,44
|12,99
|3,46
|Gübre Fabrik.
|6,09
|5,89
|3,40
|Vestel
|11,16
|10,80
|3,33
|Enerjisa Enerji
|6,52
|6,32
|3,16
|Çelebi
|100,40
|97,35
|3,13
|Netaş Telekom.
|10,19
|9,90
|2,93
|Türk Telekom
|6,73
|6,55
|2,75
|İş Fin.Kir.
|2,68
|2,61
|2,68
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,26
|2,38
|Tekfen Holding
|18,38
|17,97
|2,28
|T.S.K.B.
|0,95
|0,93
|2,15
|Halk GMYO
|0,96
|0,94
|2,13
|Koza Madencilik
|8,92
|8,74
|2,06
|Anadolu Grubu Holding
|15,27
|14,97
|2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)