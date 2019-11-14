Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,24 1,18 5,08 Aksa Enerji 3,02 2,90 4,14 GSD Holding 1,06 1,02 3,92 Gübre Fabrik. 6,27 6,05 3,64 Park Elek.Madencilik 2,98 2,89 3,11 Torunlar GMYO 2,13 2,07 2,90 Tümosan Motor ve Traktör 5,28 5,14 2,72 Enerjisa Enerji 6,98 6,80 2,65 İş Fin.Kir. 2,73 2,67 2,25 Sasa Polyester 6,38 6,27 1,75 Net Holding 1,84 1,81 1,66 Parsan 13,43 13,26 1,28 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,63 1,23 Alarko Holding 4,99 4,93 1,22 Galatasaray Sportif 1,68 1,66 1,20 Sabancı Holding 8,76 8,66 1,15 Hektaş 6,70 6,63 1,06 Metro Holding 2,91 2,88 1,04 Alarko GMYO 54,70 54,15 1,02 Çemaş Döküm 1,16 1,15 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)