Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,24...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,24 1,18 5,08
Aksa Enerji 3,02 2,90 4,14
GSD Holding 1,06 1,02 3,92
Gübre Fabrik. 6,27 6,05 3,64
Park Elek.Madencilik 2,98 2,89 3,11
Torunlar GMYO 2,13 2,07 2,90
Tümosan Motor ve Traktör 5,28 5,14 2,72
Enerjisa Enerji 6,98 6,80 2,65
İş Fin.Kir. 2,73 2,67 2,25
Sasa Polyester 6,38 6,27 1,75
Net Holding 1,84 1,81 1,66
Parsan 13,43 13,26 1,28
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,63 1,23
Alarko Holding 4,99 4,93 1,22
Galatasaray Sportif 1,68 1,66 1,20
Sabancı Holding 8,76 8,66 1,15
Hektaş 6,70 6,63 1,06
Metro Holding 2,91 2,88 1,04
Alarko GMYO 54,70 54,15 1,02
Çemaş Döküm 1,16 1,15 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]