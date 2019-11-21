Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,54 3,15 12,38 Metro Holding 1,42 1,30 9,23 Alarko GMYO 66,25 61,85 7,11 Gersan Elektrik 2,53 2,47 2,43 Bera Holding 4,02 3,93 2,29 Enerjisa Enerji 7,39 7,24 2,07 Halk GMYO 1,03 1,01 1,98 Türk Telekom 7,20 7,07 1,84 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 1,71 1,75 Galatasaray Sportif 1,75 1,72 1,74 Çemaş Döküm 1,19 1,17 1,71 Aksa 11,67 11,48 1,66 Parsan 14,34 14,11 1,63 Migros Ticaret 24,58 24,24 1,40 Park Elek.Madencilik 2,96 2,92 1,37 Odaş Elektrik 1,56 1,54 1,30 Şişe Cam 4,71 4,65 1,29 Gözde Girişim 4,14 4,09 1,22 MLP Sağlık 15,02 14,84 1,21 Vakıflar Bankası 5,03 4,98 1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)