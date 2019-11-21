Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|3,54
|3,15
|12,38
|Metro Holding
|1,42
|1,30
|9,23
|Alarko GMYO
|66,25
|61,85
|7,11
|Gersan Elektrik
|2,53
|2,47
|2,43
|Bera Holding
|4,02
|3,93
|2,29
|Enerjisa Enerji
|7,39
|7,24
|2,07
|Halk GMYO
|1,03
|1,01
|1,98
|Türk Telekom
|7,20
|7,07
|1,84
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,71
|1,75
|Galatasaray Sportif
|1,75
|1,72
|1,74
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,17
|1,71
|Aksa
|11,67
|11,48
|1,66
|Parsan
|14,34
|14,11
|1,63
|Migros Ticaret
|24,58
|24,24
|1,40
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|2,92
|1,37
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,54
|1,30
|Şişe Cam
|4,71
|4,65
|1,29
|Gözde Girişim
|4,14
|4,09
|1,22
|MLP Sağlık
|15,02
|14,84
|1,21
|Vakıflar Bankası
|5,03
|4,98
|1,00