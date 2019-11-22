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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 1,28 3,91
İhlas Holding 0,64 0,62 3,23
Mavi Giyim 44,44 43,24 2,78
Tukaş 7,38 7,20 2,50
Zorlu Enerji 1,38 1,35 2,22
Net Holding 2,05 2,01 1,99
GSD Holding 1,07 1,05 1,90
Yataş 6,06 5,95 1,85
Albaraka Türk 1,32 1,30 1,54
İskenderun Demir Çelik 6,60 6,50 1,54
Tümosan Motor ve Traktör 5,33 5,25 1,52
Ereğli Demir Çelik 7,60 7,49 1,47
Coca Cola İçecek 35,46 34,98 1,37
Aksa 12,00 11,84 1,35
Anadolu Efes 21,86 21,58 1,30
Netaş Telekom. 10,21 10,08 1,29
Bera Holding 4,07 4,02 1,24
Göltaş Çimento 15,30 15,12 1,19
Tekfen Holding 19,12 18,90 1,16
Şok Marketler 9,94 9,83 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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