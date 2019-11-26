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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 10,53 10,02 5,09
Gersan Elektrik 2,76 2,63 4,94
Güneş Sigorta 1,91 1,86 2,69
Afyon Çimento 4,73 4,61 2,60
Doğuş Otomotiv 8,96 8,74 2,52
Tekfen Holding 18,97 18,55 2,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 1,42 2,11
Pegasus 75,50 74,00 2,03
Ereğli Demir Çelik 7,85 7,71 1,82
İş Bankası (C) 6,18 6,07 1,81
Mavi Giyim 45,62 44,94 1,51
Çemtaş 7,18 7,08 1,41
Aksa 11,78 11,62 1,38
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,79 1,27
Kardemir (D) 2,43 2,40 1,25
Tukaş 7,87 7,78 1,16
Halkbank 5,74 5,68 1,06
Türk Hava Yolları 13,58 13,44 1,04
Migros Ticaret 22,36 22,14 0,99
Halk GMYO 1,05 1,04 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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