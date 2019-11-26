Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|10,53
|10,02
|5,09
|Gersan Elektrik
|2,76
|2,63
|4,94
|Güneş Sigorta
|1,91
|1,86
|2,69
|Afyon Çimento
|4,73
|4,61
|2,60
|Doğuş Otomotiv
|8,96
|8,74
|2,52
|Tekfen Holding
|18,97
|18,55
|2,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,45
|1,42
|2,11
|Pegasus
|75,50
|74,00
|2,03
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|7,71
|1,82
|İş Bankası (C)
|6,18
|6,07
|1,81
|Mavi Giyim
|45,62
|44,94
|1,51
|Çemtaş
|7,18
|7,08
|1,41
|Aksa
|11,78
|11,62
|1,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,79
|1,27
|Kardemir (D)
|2,43
|2,40
|1,25
|Tukaş
|7,87
|7,78
|1,16
|Halkbank
|5,74
|5,68
|1,06
|Türk Hava Yolları
|13,58
|13,44
|1,04
|Migros Ticaret
|22,36
|22,14
|0,99
|Halk GMYO
|1,05
|1,04
|0,96