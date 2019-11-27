Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|234,70
|226,10
|3,80
|İhlas Holding
|0,64
|0,62
|3,23
|Eczacıbaşı İlaç
|3,34
|3,24
|3,09
|Vestel
|10,91
|10,60
|2,92
|Netaş Telekom.
|12,37
|12,02
|2,91
|Anadolu Cam
|3,58
|3,48
|2,87
|Göltaş Çimento
|15,65
|15,26
|2,56
|Gersan Elektrik
|2,84
|2,77
|2,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,40
|2,50
|Alarko Holding
|4,93
|4,82
|2,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|2,33
|2,15
|Afyon Çimento
|4,87
|4,77
|2,10
|Koza Altın
|74,35
|73,00
|1,85
|Verusa Holding
|16,97
|16,67
|1,80
|Türk Telekom
|6,98
|6,86
|1,75
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,21
|1,65
|Albaraka Türk
|1,34
|1,32
|1,52
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,38
|1,45
|Trakya Cam
|3,16
|3,12
|1,28
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,79
|1,27