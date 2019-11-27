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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 234,70 226,10 3,80...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 234,70 226,10 3,80
İhlas Holding 0,64 0,62 3,23
Eczacıbaşı İlaç 3,34 3,24 3,09
Vestel 10,91 10,60 2,92
Netaş Telekom. 12,37 12,02 2,91
Anadolu Cam 3,58 3,48 2,87
Göltaş Çimento 15,65 15,26 2,56
Gersan Elektrik 2,84 2,77 2,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50
Alarko Holding 4,93 4,82 2,28
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,33 2,15
Afyon Çimento 4,87 4,77 2,10
Koza Altın 74,35 73,00 1,85
Verusa Holding 16,97 16,67 1,80
Türk Telekom 6,98 6,86 1,75
Çemaş Döküm 1,23 1,21 1,65
Albaraka Türk 1,34 1,32 1,52
Karsan Otomotiv 1,40 1,38 1,45
Trakya Cam 3,16 3,12 1,28
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,79 1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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